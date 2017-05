Wie kriegen die kleinen Parteien das größte Stück vom Kuchen ab? Grünen-Promi Jürgen Trittin glaubt, es zu wissen - und hat mit einem Vortrag über Machtpolitik wieder einmal seine eigene Partei verstimmt.

Nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen war der Ex-Umweltminister und Ex-Spitzenkandidat am Sonntagabend bei "Anne Will" in der ARD zu Gast und wandte sich an Wolfgang Kubicki, der mit seiner FDP in Schleswig-Holstein Koalitionsverhandlungen mit CDU und Grünen führen will. Klüger wäre, mit dem Wahlverlierer SPD zusammenzugehen, meinte Trittin: "Wenn man zwei große (Partner) zur Auswahl ...

