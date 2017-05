Nach Wahlerfolgen im Saarland, in Schleswig-Holstein und nun auch Nordrhein-Westfalen, steht es drei zu null für die CDU. Aber anstatt sich auszuruhen, verordnet Kanzlerin Angela Merkel der Union eine Inhaltskur.

CDU-Chefin Angela Merkel hat am Montag nach der NRW-Wahl die Programmdebatte der Union eingeläutet. "Es beginnt jetzt eine neue Phase im Bundestagswahlkampf", sagte die Kanzlerin am Montag in Berlin, wo sie dem nordrhein-westfälischen CDU-Landesvorsitzenden Armin Laschet zum Wahlsieg am Sonntag gratulierte. Die Union werde jetzt dafür kämpfen, in die Bundestagswahl am 24. September genauso geschlossen wie in die drei Landtagswahlen ...

