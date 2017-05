Steigende Ölpreise haben den US-Börsen zum Wochenauftakt zu Schwung verholfen. Die Wall Street startete am Montag mit Gewinnen in den Handel. Deutlich abwärts ging es für die Aktien des Elektroautobauers Tesla.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte, der breiter gefasste S&P-500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq lagen jeweils bis zu 0,2 Prozent im Plus. Die Verständigung der Ölgiganten Saudi-Arabien und Russland auf eine Verlängerung der Förderbremse half dem Ölpreis auf die Sprünge. Die Opec dürfte am 25. Mai darüber beraten. Aktien von Exxon lagen 0,3 Prozent im Plus, Chevron-Titel notierten rund 1,3 Prozent höher. ...

