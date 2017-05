Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GlaxoSmithKline (GSK) nach einem Medienbericht über eine erwogene Vollübernahme der Gesundheitssparte (Consumer Healthcare) von Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Bevor der Minderheitsaktionär Novartis ab März 2018 ohnehin das Recht dazu habe, seine Anteile an GSK zurückzugeben, dürften beide Seiten ein Interesse an einer zeitnahen Regelung haben, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer Studie vom Montag. Er erachte solch eine Transaktion als strategisch und finanziell sinnvoll./tih/ck

