George Soros hat sein Vermögen von schätzungsweise 25 Milliarden US-Dollar nicht durch schlechte Aktienentscheidungen gemacht. Im Laufe der Jahre hat der Milliardär Geld in viele große Gewinner investiert.



Und dieses Jahr ist dabei keine Ausnahme. Die fünf besten Aktien, die Soros im Portfolio hat, gewannen dieses Jahr 46 %: Extreme Networks (WKN:920402), Wayfair (WKN:A12AKN), MakeMyTrip Limited (WKN:A1C3UJ), Tesla (WKN:A1CX3T) und Genco Shipping & Trading (WKN:A2ANH9). Und so hat George Soros die großen Gewinne eingeheimst.

Extreme Networks: Übernahmen und Gewinne treiben die Aktie an

Die Aktie von Extrem Networks stieg seit Anfang des Jahres um 85 %. Der Ausrüster für Netzwerkhardware und -Software hat verschiedene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...