Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihren Anleihenkäufen das Tempo leicht verschärft. Die EZB und die nationalen Notenbanken nahmen in der Woche zum 12. Mai Staatstitel und andere öffentliche Schuldpapiere im Volumen von 12,03 Milliarden Euro in ihre Bücher, wie aus den am Montag veröffentlichten Zahlen hervorgeht. In der Woche zuvor waren...

