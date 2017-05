Steigende Ölpreise haben den US-Börsen zum Wochenauftakt zu Schwung verholfen. Die Wall Street startete am Montag mit Gewinnen in den Handel. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte, der breiter gefasste S&P-500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq lagen jeweils bis zu 0,2 Prozent im Plus. Die Verständigung der Ölgiganten Saudi-Arabien und...

Den vollständigen Artikel lesen ...