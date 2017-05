Der eigentliche Gewinner der NRW-Wahlen ist die FDP. Nach Jahren der Krise hätten die Liberalen jetzt sogar wieder die Möglichkeit mitzuregieren. Warum Christian Lindner trotzdem erst mal auf Abstand zur CDU geht.

Eigentlich sind CDU und FDP natürliche Partner: konservativ, wirtschaftsliberal, bürgerlich - und in der Vergangenheit ein gern gesehener Freund. Auch im NRW-Wahlkampf haben sich beide immer alle Optionen offen gehalten. Gestern dann das Undenkbare: Es reicht tatsächlich für eine schwarz-gelbe Regierung, wenn auch nur knapp. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis erhalten CDU und FDP gemeinsam 100 von 199 Sitzen im NRW-Landtag. Und die Rufe nach einer christliberalen Koalition werden laut. FDP-Chef Christian Lindner stellt am Wahlabend selbst allerdings schon klar: Sein Wunschpartner sei die CDU nicht. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Die alte FDP war vor allem eine Klientel-Partei: Ärzte und Apotheker, Hoteliers und Mittelständler machten die Liberalen zu einer kleinen, aber festen Größe an der Seite der CDU. Immer darauf erpicht, allzu viele Verbote für den Markt zu verhindern und die Abgaben für Freiberufler und Arbeitgeber klein zu halten. Ein Liberalismus der "Besserverdienenden", hieß es schließlich Mitte der Neunziger. Programmatisch habe die FDP nicht mehr anzubieten als Steuersenkungen für Reiche.

Mit der FDP unter Philipp Rösler hatte die Partei bei ihrem Rauswurf aus dem Bundestag ihre Wurzeln dann vollends aus den Augen verloren und schien für gar nichts mehr zu stehen. Christian Lindner hat die FDP in den letzten vier Jahren einer Generalüberholung unterzogen: neue Farben, neuer Slogan, neues Gesicht. Neue Partei?

Diesen Eindruck will Lindner zumindest so lange wie möglich aufrecht erhalten. In 13 Landtagen ist die FDP mittlerweile wieder vertreten. Die Hoffnung, im September auch den Wiedereinzug in den Bundestag zu schaffen, ist groß. Aber noch ist das Comeback nicht gesichert. Die neuesten Umfragen des Forschungsinstitutes Emnid sehen die Freien Demokraten, wie sie sich seit ihrem Make-Over gerne nennen, lediglich ...

