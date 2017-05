NEW YORK (dpa-AFX) - Nach seiner mehrtägigen Durststrecke ist der Dow Jones Industrial mit leichten Gewinnen in die neue Woche gestartet. Mit seinem Zuwachs von 0,33 Prozent auf 20 965,29 Punkte bleibt er am Montag in Sichtweite der Marke von 21 000 Punkten.

Der S&P 500-Index kratzt bereits wieder an seinem Rekordhoch von fast 2404 Punkten. Das breiter gefasste Marktbarometer legte 0,40 Prozent zu auf 2400,40 Punkte.

Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 eilt derweil weiter von Höchststand zu Höchststand. Er gewann 0,22 Prozent auf 5699,32 Punkte./ag/stk

