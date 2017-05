Berlin (ots) - Massimo Perinelli, Mitorganisator des am Mittwoch in Köln startenden NSU-Tribunals, beklagt die mangelnde Aufarbeitung der Geschehnisse um die Rechtsterroristen. Im Interview mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Dienstagausgabe) sagt er: "Es geht uns um das, was die Behörden nicht leisten wollen: Aufklärung".



Bei dem Tribunal stehen die Betroffenen im Vordergrund und "das, was sie über viele Jahre erleiden mussten", so Perinelli. Die Ermittlungsbehörden haben demnach jahrelang "die Opfer kriminalisiert, anstatt in rechten Kreisen zu ermitteln". Beim NSU-Prozess in München säßen zu wenige der Drahtzieher und Unterstützer auf der Anklagebank.



Dem Kongress gehe es allerdings nicht nur um Aufklärung, sondern auch um ein Zeichen nach außen: "Wir wollen zeigen, dass die Nazis verloren haben und dass die Einwanderungsgesellschaft sich nicht vertreiben oder wegbomben lässt." Das NSU-Tribunal findet vom 17. bis zum 21. Mai 2017 im Schauspiel Köln statt.



OTS: neues deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59019 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59019.rss2



Pressekontakt: neues deutschland Redaktion Telefon: 030/2978-1722