Am Tag nach der NRW-Wahl lobt CDU-Chefin Merkel kurz den Wahlsieger Armin Laschet. Viel länger spricht sie über die anstehende Bundestagswahl.

So geht das, wenn's bei der CDU im Berliner Konrad-Adenauer-Haus was zu feiern gibt. Am Tag nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen, bei der die Christdemokraten stärkste Kraft wurden und die Sozialdemokraten abstürzten, ruft einer der Parteioberen im großen Saal der CDU-Zentrale nach Champagner. Die ehemalige Weinkönigin und Parteichefin von Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner, wirft ein, deutscher Winzersekt sei passender. Doch CDU-Generalsekretär Peter Tauber gibt die Losung aus: Schampus oder Sekt gibt es erst nach der Bundestagswahl am 24. September.

So nüchtern geht dann auch Parteichefin und Kanzlerin Angela Merkel ans Werk, als sie anschließend unten im Foyer vor die Medienleute tritt. Kurz gratuliert sie dem Wahlsieger Armin Laschet, dem viele auch in der eigenen Partei bis zuletzt den Erfolg nicht zugetraut hatten. "Gestern war ein Tag großer Freude", sagt Merkel, die in ihrer Amtszeit ...

