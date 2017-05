In den USA hat digitale Werbung TV-Werbung bereits überholt. Die größten Digital-Advertisement-Unternehmen Google und Facebook (WKN:A1JWVX) greifen nun das amerikanische Fernseh-Geschäft an, das jährlich 70 Mrd. US-Dollar umsetzt. Beide Unternehmen planen, die Produktion fernsehtauglicher Serien in Auftrag zu geben. Facebook will seine Inhalte in seinem jüngst eingeführten Video-Tab seiner Facebook-App präsentieren. Das Alphabet (WKN:A14Y6F) Unternehmen Google plant, seine Originals via YouTube auszustrahlen.



YouTube hofft, die Gunst der Werbetreibenden wiederzugewinnen, nachdem viele dem Unternehmen den Rücken gekehrt haben, als ihre Werbung neben sehr fraglichen Inhalten auftauchte. Unterdessen versucht Facebook, neue Werbeorte für seine Anzeigen zu finden und ...

