NEW YORK (dpa-AFX) - Nach seiner mehrtägigen Durststrecke ist der Dow Jones Industrial mit leichten Gewinnen in die neue Woche gestartet. Mit seinem Zuwachs von 0,33 Prozent auf 20 965,29 Punkte bleibt er am Montag in Sichtweite der Marke von 21 000 Punkten.

Der S&P 500-Index kratzt bereits wieder an seinem Rekordhoch von fast 2404 Punkten. Das breiter gefasste Marktbarometer legte 0,42 Prozent zu auf 2400,85 Punkte. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 eilt derweil weiter von Höchststand zu Höchststand. Er gewann 0,12 Prozent auf 5693,72 Punkte.

Analystenstimmen und die Cyber-Attacke vom Wochenende sorgten im frühen Handel für deutliche Kursbewegungen. So kletterten die Papiere von Cisco nach einer Empfehlung der Investmentbank Morgan Stanley um fast 2,5 Prozent an die Dow-Spitze. Die Experten lobten den Netzwerkspezialisten gerade im Hinblick auf das Stichwort Netzwerksicherheit.

Dies traf den Nerv der Anleger, nachdem seit Freitag Rechner in mindestens 150 Ländern von sogenannten Erpressungstrojanern befallen worden waren. Experten warnten bereits vor neuen Angriffen, da der Zugriff über die Windows-Sicherheitslücke zu gut funktioniert habe. Microsoft-Papiere sanken um 1 Prozent. Sehr gefragt waren dagegen Aktien von Unternehmen, die ihr Geld mit Sicherheitslösungen verdienen: Papiere von Symantec, ein Spezialist für Anti-Virensoftware, kletterten um fast 5 Prozent, Anteile des Firewall-Unternehmens Palo Alto stiegen um rund 4,5 Prozent und Titel von FireEye, ein Anbieter von Lösungen gegen Malware, sprangen gar um fast 8 Prozent an.

Deutlich abwärts ging es mit minus 3 Prozent indes für Tesla-Papiere, nachdem Morgan Stanley die Empfehlung gestrichen und Goldman Sachs sein Verkaufsvotum unterstrichen hat. Im besten Fall werde der Elektroautohersteller die nächste Amazon oder Apple, so die Morgan-Stanley-Experten. Die Risiken eines Kampfes mit den "Tech-Giganten" sei aber nicht angemessen eingepreist./ag/stk

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0244 2017-05-15/16:34