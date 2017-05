FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemiekonzern BASF hat im ersten Quartal 2017 seine Preise für Bauchemikalien in Europa um 2 bis 3 Prozent erhöht. Die Preiserhöhung war notwendig, um die Kunden in einem Umfeld steigender Personal- und Rohstoffkosten auch weiterhin mit qualitativ hochwertigen Produkten und Services zu bedienen, wie die BASF SE mitteilte. Der DAX-Konzern will zum 15. Mai 2017 eine weitere Preiserhöhung von 4 bis 7 Prozent in allen projektbasierten und auslaufenden Verträgen umsetzen.

Alle vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Kunden würden eingehalten. Die BASF-Bauchemiesparte Construction Chemicals ist in über 60 Ländern tätig und erreichte im Jahr 2016 einen Umsatz von rund 2,3 Milliarden Euro.

May 15, 2017

