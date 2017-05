Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Cisco von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 32 auf 39 US-Dollar angehoben. Der Paradigmen-Wechsel hin zu mehr Netzwerksicherheit biete eine gute Anlage-Chance in die Cisco-Aktien, schrieben die Analysten in einer am Montag veröffentlichten Studie./ajx/ck

AFA0102 2017-05-15/16:35

ISIN: US17275R1023