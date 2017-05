Frankfurt (ots) -



Ein ereignisreicher Tag rund um den Fußball. Nach dem fulminanten Start 2016 begann die 2. Deutsche Team-Torwandmeisterschaft bereits mit einer hessenweiten Vorrunde. In 26 Rewe Märkten wurden seit März Shoot-Outs gespielt. Die besten Schützen qualifizierten sich automatisch für die Torwandmeisterschaft beim "2. Tag des Fußballs" am Sonntag, den 21. Mai, in der Commerzbank-Arena.



Die Shoot-Out Startplätze sind fast ausgebucht. Das große Turnier beginnt um 10.00 Uhr auf dem "heiligen" Rasen der Arena. An 32 Torwänden spielen 128 Teams á 2 Personen in 32 Gruppen je 2 Sieger aus, um dann im KO-System die 2. Deutschen Meister zu küren. Zeitgleich findet im WM-Stadion die Soccer-Expo (2. Deutsche Fußballmesse) statt. Die Veranstalter haben dieses Jahr ein noch größeres und spannenderes Mitmach-Programm zusammengestellt und viele Medien- und Ausstellungs-Partner gefunden.



Auf den Vorfeldern startet um 12.00 Uhr ein Charity Firmencup von der Lufthansa Help Alliance sowie ein U9 FUNiño Cup. Auf dem Hauptfeld startet um 11.00 Uhr ein F-Jugend Turnier und verschiedene Spielarten, wie Fußball-Dart, der Superdribbler, Fußball-Billiard, die kinder+Sport Spezial-Torwand uvm. Der komplette Tag wird von HR-Sportmoderator Markus Philipp auf der Hauptbühne moderiert. Als besonderes Highlight und für den guten Zweck haben die Besucher die Möglichkeit, sich ein Stück original Rasen mit nach Hause zu nehmen. Gegen eine Spende für die KiO Kinderhilfe Organtransplantation e.V. werden echte Rasen-Stücke ausgestochen. Am Tischkicker kann man gegen den amtierenden Weltmeister spielen, oder beim EISELE High-Kick auf eine Torwand in 10 Meter Höhe schießen. Die Tipwin Promi-Torwand steht für Jedermann bereit, auch hier werden Spenden für KIO gesammelt.



Das Programm auf dem "heiligen" Rasen startet um 10.30 Uhr mit "Yoga meets Blackroll". Verschiedene Fußballschulen animieren zum Mitmachen und stellen ihre Trainingsprogramme vor. Der Speedclub kommt mit Matthias Nowak vom FC Bayern München und referiert unter dem Motto "Schnelle Beine, schneller Kopf" über motorische Koordination; Es gibt Laufanalysen und Tipps zur Regeneration im Fußball.



DFB-Spezialtrainer Kelechi Onyele wird, neben seinem Workshop, zum Abschluss der Veranstaltung gegen 18.30 Uhr eine gemeinsame Choreographie anleiten. Fahrrad Stadler lädt zu Probefahrten ein und hat bereits Fans mit dem Rad nach Berlin zum DFB-Finale geschickt. Besonders erwähnenswert ist es, das Sky Sport HD News den ganzen Tag des Fußballs mit Liveschaltungen begleiten wird.



Für Wettersicherheit ist dieses Jahr ebenfalls gesorgt, denn das Dach wird bei Dauerregen geschlossen. Das Programm ist vollgepackt - ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall! Gerne können die Besucher im Sportoutfit kommen und an vielen tollen Aktionen aktiv teilnehmen.



Das komplette Programm und mehr Infos gibt es auf der Homepage des Veranstalters: www.tagdesfussballs.de oder https://www.facebook.com/tagdesfussballs/



