ADASoft nutzt die Lesegeräte OCR315e und OCR316e von Access-IS, um seine klasseführenden Hotel PMS (Property Management System)-Systeme eCamping und eXelsio mit einem völlig neuen Funktionalitätsniveau zu versehen. Die Lesegeräte von Access-IS werden die Registrierung beschleunigen, Fehler senken und das Gästeerlebnis verbessern, indem OCR-Daten von Reisepässen und internationalen Personalausweisen sowie Kreditkartendaten nahtlos gelesen, erfasst und an die Anwendungen eXelsio und eCamping übertragen werden.

Access-IS OCR315e used to input guest data into ADASoft's eXelsio hotel PMS (Photo: Business Wire)