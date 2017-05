WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach der weltweiten Cyber-Attacke haben die USA die Lage nach Darstellung des Weißen Hauses im Griff. Die Situation sei derzeit unter Kontrolle, dennoch handele es sich um eine äußerst ernstzunehmende Bedrohung, sagte der Heimatschutzberater von Präsident Donald Trump, Tom Bossert, am Montag dem Sender ABC News. Die Attacke zeige, dass Regierungen weltweit dringend ein gemeinsames Vorgehen für solche Fälle abstimmen müssten. Die Erpressungssoftware "Wanna Cry" hatte am Freitag nach Angaben von Europol mindestens 150 Länder sowie 200 000 Organisationen und Personen getroffen. In den USA war unter anderem der Versanddienst FedEx betroffen./hma/DP/tos

