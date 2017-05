(Wiederholung aus technischen Gründen)

ROM (dpa-AFX) - Der Mautabwickler Atlantia will zum weltgrößten Betreiber von Mautstraßen aufsteigen. Dafür wollen die Italiener den spanischen Konkurrenten Abertis übernehmen. Atlantia biete etwas mehr als 16 Milliarden Euro für den Infrastrukturkonzern, wie das Unternehmen am Montag in Rom mitteilte. Geboten werden demnach 16,50 Euro je Abertis-Aktie. Im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag entspreche das einer Prämie von 0,3 Prozent je Aktie.

An der Börse kamen die Pläne gut an: Papiere von Atlantia legten knapp 2 Prozent zu. Für Titel von Abertis ging es ein gutes halbes Prozent nach unten. Die Aktie notierte mit 16,35 Euro knapp unter der Offerte. Spekulationen über den Schritt hatten sie in den vergangenen Wochen aber auch schon deutlich angetrieben.

Von Rom bis nach Santiago verwalten die beiden Unternehmen insgesamt 14 000 Kilometer an gebührenpflichtigen Straßen und würden zusammen einen Umsatz von 10 Milliarden Euro erzielen. Mit der Übernahme würde Atlantia zum weltgrößten Betreiber von Mautstraßen aufsteigen und die derzeitige Nummer eins, die französische Vinci, deutlich übertrumpfen. Großaktionär von Atlantia ist die italienische Benetton-Familie, die gut 30 Prozent der Anteile hält.

Vor Jahren wollte Atlantia eigentlich den italienischen Autobahnbetreiber Autostrada übernehmen, war dabei allerdings am Widerstand der Regierung gescheitert. Daraufhin war der Mautabwickler 2011 bei Autostrada ausgestiegen./kro/mne/fbr/tos/stk

ISIN FR0000125486 IT0003506190 US0033811003

