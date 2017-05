Wer aktuell in eine Fluggesellschaften-Aktie investieren möchte, sollte am Besten auf Ryanair setzen. Dazu rät Thorsten Küfner, Redakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Der Experte bezeichnen Ryanair als klassische "Lynch-Aktie". Was damit gemeint ist und warum Ryanair aktuell vieles richtig macht, erfahren Sie in diesem Video. Das Video ist Teil einer längeren Sendnung. Darin geht es auch um Air Berlin und die Deutsche Lufthansa. Das komplette Interview finden Sie HIER.