Mainz (ots) - Dienstag, 16. Mai 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Glutenfreie Lebensmittel - Für die Industrie höchst lukrativ Outdoor-Apps - Software für den Ausflug ins Grüne Friseursalon und Kneipe - Waschen, Schneiden und ein Bier bitte



Gast im Studio: Esther Schweins, Schauspielerin



Dienstag, 16. Mai 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Probleme im Hamburger Hafen - Containerschiff "MOL Triumph" zu groß Ärger beim Mainzer Wochenmarkt - Platzprobleme wegen Marktfrühstück Expedition Schmelz - Eine Leidenschaft für Whiskey



Nicht Klatsch und Tratsch stehen im ZDF-Prominentenmagazin im Vordergrund, sondern seriöse, authentische Berichterstattung - mit dem nötigen Respekt oder einem ironischen Augenzwinkern. "Leute heute" bietet unterhaltsame Information aus den Bereichen Entertainment, Society, Mode, Lifestyle und aus den Königshäusern. Immer nah dran, persönlich und emotional.



Dienstag, 16. Mai 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



"Il Volo" in Rom - Unterwegs mit dem italienischen Trio Prominente Style-Zwillinge - Wem steht der Look besser?



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121