Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute um 20:15 Uhr einen "Brennpunkt" (WDR) aus, in den die Sondersendung "Farbe bekennen" (ARD-Hauptstadtstudio) integriert ist.



15. Mai 2017, 20:15 Uhr Brennpunkt: Nach dem Machtwechsel (WDR) Moderation: Ellen Ehni



Es ist ein politisches Erdbeben. Die Bürger in Nordrhein-Westfalen haben ihre Regierung abgewählt und der CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Armin Laschet ermöglicht, die kommenden fünf Jahre das bevölkerungsreichste Bundesland zu führen. Nun kann Laschet wählen: Lieber ein Bündnis mit der FDP - oder doch eine Große Koalition mit der SPD? Mit beiden Parteien gibt es inhaltlich große Schnittmengen, auch wenn die FDP am Tag nach der Wahl zunächst einmal verbal demonstrativ auf Abstand geht. Doch nicht nur in NRW, auch im Bund erschüttert die Wahl vom Sonntag die Politik. Die SPD zittert nach drei verlorenen Landtagswahlen in Folge: Was hat die Partei unter Martin Schulz falsch gemacht? Was muss die SPD ändern, um die Bürger zu überzeugen? Und hat Angela Merkel die Bundestags-Wahl schon gewonnen? Redaktion: Torsten Beermann und Christof Schneider



Im Rahmen des "Brennpunkt" stellt sich um ca. 20:30 Uhr SPD-Chef Martin Schulz in der 15-minütigen Sondersendung "Farbe bekennen" den Fragen von Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, und ARD-Chefredakteur Rainald Becker.



In der Sendung "Hart aber fair" um 21:30 Uhr geht es heute ebenfalls um die jüngsten Wahlergebnisse. Frank Plasberg diskutiert zum Thema "K.o. nach drei Runden - Keine Chance mehr für Schulz?" mit diesen Gästen: Thomas Oppermann (SPD, Fraktionsvorsitzender), Markus Söder (CSU, Bayerischer Staatsminister der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat), Ulrich Matthes (Schauspieler), Christiane Hoffmann (Journalistin, stellvertretende Leiterin im Hauptstadtbüro des "Spiegel") und NEU: Hajo Schumacher (Journalist und Moderator).



