Bonn (ots) - Der Begriff Leitkultur wird in jüngster Zeit in Deutschland viel diskutiert. Aber wie hat der Begriff Einzug in die politische Diskussion gehalten? Und mit welchen Inhalten wird er gefüllt? Kann man über Leitkultur sprechen, ohne das Thema Integration in Deutschland mit einzubeziehen? Darüber spricht Moderator Hans-Werner Fittkau im phoenix-Themenschwerpunkt "Leitkultur - aber wie?" mit dem Journalisten und Autor Peter Siebenmorgen, dessen Buch "Deutsch sein" sich mit den Fragen einer deutschen Identität beschäftigt. Ein weiterer Gesprächspartner ist Bülent Arslan, Geschäftsführer des Instituts für interkulturelle Management- und Politikberatung.



Die Dokumentation "Nadia auf der Suche nach dem ziemlich besten Leben" (BR/ 2017) porträtiert eine moderne Muslima, die bei einer Bundesbehörde beschäftigt ist, und das Kopftuch nach Jahren des Tragens abgelegt hat. Im Film berichtet die gebürtige Münchnerin ausführlich über ihre Gründe.



