Aufgrund des gezeigten Interesses an Investment Möglichkeiten im Bereich der Erneuerbaren Energien, habe ich mir den iShares S&P Clean Energy ETF genauer angeschaut. Bisher macht der Fonds den Anlegern weniger Freude, doch das kann sich ändern. Der Branchen ETF für Erneuerbare Energien befindet sich noch in der Hand der Bären, doch eine Wende ist in Sicht.

Branchen ETF für Erneuerbare Energien im Chartüberblick

iShares S&P Clean Energy ETF (INRG) im Überblick

Der Point and Figure Chart wird noch von den Bären dominiert. Der Bar Chart jedoch zeigt ein etwas anderes Bild. Solang der Kurs oberhalb des Bereichs A notiert haben die Bullen eine Chance. Für die Bullen ist das Hoch 2 die erste wichtige Hürde. Wenn diese gemeistert wird, liegt im Point and Figure Chart ein erstes Kaufsignal vor. Darauf versperrt nur noch das Hoch 3 den Ausbruch aus dem möglichen Dreieck 1. Ob es sich hierbei um ein Dreieck handelt, darüber kann man streiten, aber nicht darüber, dass die obere Dreieckskannte sogleich eine abwärts gerichtete Trendlinie darstellt.

Den vollständigen Artikel lesen ...