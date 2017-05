Bonn/Berlin (ots) - Der designierte Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Armin Laschet, ist dem Vorwurf Christian Lindners entgegen getreten, die NRW-CDU habe Wahlkampf gegen die FDP gemacht. "Einen Wahlkampf hat es nicht gegen die FDP gegeben. Wir haben gegen Rot-Grün gekämpft", sagte der CDU-Politiker am Montag dem TV-Sender phoenix. "Aber wir haben jedem potenziell Schwankenden zwischen CDU und FDP klargemacht: Einen echten Politikwechsel gibt es nur, wenn es auch einen Wechsel in der Frage des Ministerpräsidenten gibt." Damit habe er möglicherweise Wähler, die zur FDP tendiert hätten, überzeugt, räumte Laschet ein und fügte hinzu: "Ich denke, dass da auch Christian Lindner Verständnis für hat."



Mögliche Koalitionsgespräche mit den Sozialdemokraten seien momentan schwierig, sagte Laschet weiter. "Weil wir nicht wissen, wer wird nun Fraktionsvorsitzender, wer wird Parteivorsitzender. Mit wem machen wir überhaupt Sondierungsgespräche. Aber ich finde, da kann man den Sozialdemokraten auch Zeit lassen." Der Sonntag sei ein schwerer Tag für die SPD gewesen. Dass Hannelore Kraft nach der Wahlniederlage "die Schuld auf sich genommen" habe, verdiene Respekt. "Ich glaube, es waren auch noch ein paar andere Schuld, nicht nur Frau Kraft. Die SPD muss selbst definieren, wo sie hin will - und dann reden wir."



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de