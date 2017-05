Das Tochterunternehmen von Alphabet (WKN:A14Y6H), Waymo, scheint einen weiteren Schritt in die Erfüllung des Traums vom selbstfahrenden Auto gemacht zu haben. Das Unternehmen verkündete vor kurzem, dass das Programm für Ansässige im Ballungsraum Phoenix gestartet würde. Dieses Programm wird Hunderte von Menschen in selbstfahrenden Autos durch die Gegend kutschieren, um Feedback zu bekommen.



Nachdem das Unternehmen acht Jahre in die Entwicklung und Feinausrichtung der Technologie gesteckt hat, wendet sich Alphabet jetzt an die Leute, die die selbstfahrenden Autos auch benutzen werden. Wie sich herausstellt, können die Bürger von Phoenix die selbstfahrenden Autos von Waymo jeden Tag benutzen und nicht nur ...

