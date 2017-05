Bad Marienberg - Die Türkei hat einen Besuch von Bundestageabgeordneten auf dem Luftwaffenstützpunkt im südtürkischen Incirlik untersagt, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Es müsse selbstverständlich möglich sein, dass Abgeordnete die Soldaten im Auslandseinsatz besuchen, so Regierungssprecher Seibert.

