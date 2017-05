SAN JUAN (dpa-AFX) - Das hoch verschuldete US-Außengebiet Puerto Rico hat eine Einigung mit einer Gruppe von Gläubigern erzielt. Die Ansprüche der Kreditgeber der Entwicklungsbank würden in drei neue Anleihen mit unterschiedlichen Zahlungsmodalitäten umgeschichtet, teilte Gouverneur Ricardo Rosselló am Montag mit. Die Gläubiger würden auf bis zu 45 Prozent ihrer Forderungen verzichten. "Die Einigung zeigt, dass die Regierung ihre Glaubwürdigkeit zurückerlangt, die sie in den vergangenen Jahren verloren hat", sagte Rosselló.

Puerto Rico befindet sich in einer schweren Haushaltskrise. Insgesamt liegt die Schuldenlast bei rund 70 Milliarden US-Dollar (rund 64 Mrd Euro), hinzu kommen ungedeckte Pensionsansprüche. Die Regierung der Karibikinsel ließ bereits eine Reihe von Zahlungsverpflichtungen platzen.

Am Mittwoch beginnt ein Konkursverfahren vor Gericht, in dem die Verbindlichkeiten restrukturiert werden sollen. Parallel werden die Verhandlungen mit den Gläubigern fortgesetzt. Seine Regierung sei bereit, jährlich rund 800 Millionen US-Dollar (733 Mio Euro) an Schulden zurückzuzahlen, sagte Gouverneur Rosselló zuletzt./dde/DP/tos

