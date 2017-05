Die Europäische Zentralbank und die nationalen Notenbanken erwarben in der Woche bis zum 12. Mai Anleihen in Höhe von 12,03 Milliarden Euro. In der Woche zuvor waren es lediglich rund 10,8 Milliarden Euro.

