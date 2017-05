Frankfurt - Schwächer als erwartete China-Daten, die auf eine nachlassende Wachstumsdynamik im Land hindeuten, stellen heute Morgen keinen Belastungsfaktor für die Metallpreise dar, so die Analysten der Commerzbank.Die Industrieproduktion habe im April im Vergleich zum Vorjahr nur um 6,5% zugelegt, die Investitionen in Sachanlagen seien um 8,9% gestiegen. Im Einklang mit den zuletzt schwachen Einkaufsmanagerindices und Importdaten zeige dies einen verhaltenen Start der chinesischen Wirtschaft in das zweite Quartal. Das zweite Quartal sei für gewöhnlich aber das nachfragestärkste Quartal in China.

