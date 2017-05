Frankfurt - Die Edelmetallpreise setzen ihre moderate Erholungsbewegung zu Beginn der neuen Handelswoche fort, so die Analysten der Commerzbank.Der Preisrückgang in den letzten Wochen sei stark spekulativ getrieben gewesen, wie die CFTC-Statistik zeige. Denn bei Gold und Silber seien die Netto-Long-Positionen die zweite Woche in Folge deutlich reduziert worden, während bei Platin weitere Netto-Short-Positionen aufgebaut worden seien. Der Gegenwind von dieser Seite sollte nach Erachten der Analysten aber allmählich nachlassen.

