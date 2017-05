Baltimore - ESG-Investments lohnen sich - davon ist man beim internationalen Vermögensverwalter Legg Mason und seinen Investmentgesellschaften überzeugt, so die Experten von Legg Mason.Anleger, die auf Environmental-, Sustainability- und Governance-Kriterien setzen würden, seien trotz der momentanen Stimmung in Washington im Vorteil. "Grüne Technologien werden unter der Regierung Trump nicht nur überleben, sondern sogar wachsen", so der einhellige Tenor einer Expertenrunde bei Legg Mason, die Anlageberatern und Investoren in aller Welt per Webcast Tipps zur derzeitigen Situation vermittelt habe.

