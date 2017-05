ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Staatsfonds GIC aus Singapur will seine Beteiligung an der UBS deutlich runterfahren. Der Staatsfonds habe die Bank darüber informiert, teilte die Schweizer Großbank am Montag mit. GIC wolle 93 Millionen Aktien durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren an institutionelle Anleger verkaufen. Die Anzahl der Titel entsprechen einem Paket von 2,4 Prozent an der UBS. Nach Abschluss der Transaktion werde GIC weniger als 3 Prozent der ausstehenden UBS-Aktien halten, hieß es weiter.

Der Fonds hatte Ende 2007 als Retter in der Not für 11 Milliarden Franken UBS-Aktien gekauft, nachdem die Bank die ersten Milliardenabschreibungen wegen der US-Hypothekenkrise hatte verbuchen müssen.

An der Schweizer Börse gaben die UBS-Papiere vorübergehend um mehr als 1 Prozent nach. Zuletzt notieren sie 0,8 Prozent im Minus./rw/gab/AWP/stk

