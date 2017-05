FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Montag merklich schwächer tendiert. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum späten Nachmittag um 0,25 Prozent auf 160,54 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,42 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Die merklich gestiegenen Ölpreise belasteten die Anleihen, sagten Händler. Die wichtigen Ölstaaten Saudi-Arabien und Russland wollen eine seit Beginn des Jahres gültige Kürzung der Fördermenge zur Stabilisierung der Ölpreise verlängern. Anhaltend höhere Ölpreise könnten zu einer höheren Inflation führen und ein Kurswechsel der Europäischen Zentralbank (EZB) könnte dann wahrscheinlicher werden.

Marktbewegende Wirtschaftsdaten wurden in der Eurozone nicht veröffentlicht. Die am Nachmittag uneinheitlich ausgefallenen Konjunkturdaten aus den USA gaben dem Markt keine neue Richtung. Der Frühindikator für die Region New York hat im Mai in den negativen Bereich gedreht und signalisiert jetzt eine Abschwächung der wirtschaftlichen Aktivität. Andererseits verbesserte sich ein Hauspreisindex überraschend./jsl/stk

