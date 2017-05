Meggen / Luzern (ots) - Eine bei 597 arbeitnehmenden und arbeitgebenden Personen durchgeführte Umfrage zum Thema «So kündigt die Schweiz» im ersten Quartal 2017 hat überraschende Resultate zu Tage gebracht. Knapp 50 Prozent aller Kündigungsgespräche verlaufen zufriedenstellend. Aber die Vorgehensweise wirft in vielen Fällen Fragen auf.



In der Schweiz können Arbeitsverhältnisse jederzeit und ohne Begründung aufgelöst werden. Zur rechtskonformen Beendigung des Arbeitsverhältnisses reicht es, Fristen und Ausnahmen einzuhalten. Doch über das Thema wie in der Schweiz gekündigt wird und welche Folgen daraus entstehen, wird kaum je gesprochen. Die Luzerner Marktforschungs- und Coaching-Unternehmung NeumannZanetti & Partner aus Meggen ist der Sache auf den Grund gegangen. Für das Studien- Design zeichnete Beatrice Höhn, lic.phil., Psychologin FSP und Notfallpsychologin NNPN, verantwortlich.



Erkenntnisse aus der Studie



1. Zahllose schlechte, unstrukturierte Vorgehensweisen



Zwar sind knapp 50% aller an Kündigungsgesprächen beteiligten Personen mit dessen Verlauf im Grossen und Ganzen zufrieden. Doch stehen dieser generellen Einschätzung zahllose schlechte, unstrukturierte Vorgehensweisen gegenüber.



2. Zu späte Kündigungsgespräche



Kündigungsgespräche werden oft zu spät und nur rudimentär vorbereitet. So verzichten 13% aller Vorgesetzten gänzlich auf eine Vorbereitung.



3. Keine oder falsche Grundangaben



Gründe für Kündigungen bleiben unklar oder werden sogar verschleiert. Arbeitgeber bestätigen beispielsweise, dass der häufigste Kündigungsgrund eine nicht genügende Leistung von Arbeitnehmern ist. Diese jedoch geben an, dass ihnen im Kündigungsgespräch am häufigsten Restrukturierung als Grund genannt wird. 18% der Arbeitgeber, die an der Studie teilnahmen, bestätigten, dass sie die wahren Gründe der Kündigung nicht erwähnten.



4. Wertschätzender Austausch wäre wichtig



Die Wertschätzung der gekündigten Teammitglieder geht in jedem zweiten Kündigungsgespräch unter, auch weil für viele Führungskräfte die Kontrolle jeglicher Gefühle und Unwägbarkeiten als wichtigstes Ziel gilt. Sie lassen das Verstehen von Zusammenhängen vermissen, denn ein wertschätzender Austausch im Kündigungsgespräch wäre ein wichtiger Baustein fürs Akzeptieren und fürs gemeinsame Umsetzen der noch verbleibenden Schritte.



5. Nur knapp die Hälfte der Arbeitgeber führen Austrittsgespräche



Austrittsgespräche werden zu selten als Chance genutzt. Mit nur 47% der Arbeitnehmer, die kündigten, wurde ein solches Austrittsgespräch geführt.



6. Nach Kündigung viele sofortige Freistellungen



45% der Arbeitnehmer, die von ihrem Arbeitgeber die Kündigung erhielten, wurden umgehend freigestellt. Diese Zahl ist enorm hoch und lässt mehrere gewichtige Gründe vermuten.



7. Fragwürdige Zeugnis-Ausstellung



Und noch ein erstaunliches Ergebnis. 11% der Arbeitnehmer, die kündigen, dürfen die erste Version ihres Arbeitszeugnisses selber verfassen - wie kann das nur sein!?



8. Führungskräfte sind der häufigste Kündigungsgrund



Eindeutig der häufigste Kündigungsgrund für Kündigungen durch den Arbeitnehmer ist die Beziehung zur eigenen Führungskraft.



9. Führungsstil beeinflusst Zusammenarbeit



Die Studie zeigt sehr gut auf, wie sehr die Zusammenarbeit in den Unternehmen von der Art und Weise abhängt, wie Führungskräfte ihre Führungsaufgabe wahrnehmen.



Die detaillierten Unterlagen und Studien-Ergebnisse mit den Grafiken stehen allen Interessierten als kostenloses Download zur Verfügung weitere Informationen unter www.nzp.ch.



