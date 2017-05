FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 16. Mai:

TERMINE MIT ZEITANGABE 08:00 EU: Acea Kfz-Neuzulassungen 04/17 08:00 GB: Vodafone Jahreszahlen 08:00 GB: Easyjet Halbjahreszahlen 08:00 D: Erwerbstätigkeit, detaillierte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen; nach Wirtschaftszweigen WZ 2008), Q1/17 08:45 F: Verbraucherpreise 04/17 (endgültig) 10:00 I: BIP Q1/17 (1. Veröffentlichung)) 10:00 D: Vonovia Hauptversammlung, Bochum 10:00 D: ElringKlinger Hauptversammlung, Stuttgart 10:00 D: Jungheinrich Hauptversammlung, Hamburg 10:00 D: Alstria Office Reit AG Hauptversammlung, Hamburg 10:00 D: Xing Hauptversammlung, Hamburg 10:30 GB: Verbraucherpreise 04/17 10:30 GB: Erzeugerpreise 04/17 11:00 EU: Handelsbilanz 03/17 11:00 D: ZEW-Konjunkturindex 05/17 11:00 EU: BIP Q1/17 (1. Veröffentlichung) 11:00 D: TAG Immobilien Hauptversammlung, Hamburg 12:00 USA: Home Depot Q1-Zahlen 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 04/17 15:15 USA: Industrieproduktion 04/17 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 04/17 TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE USA: Staples Q1-Zahlen USA: Urban Outfitters Q1-Zahlen SONSTIGE TERMINE D: Landgericht Nürnberg-Fürth verhandelt über Prevent-Klage gegen Aktien für Grammer-Partner Jifeng 15:00 B: Öffentliche Anhörung des Europaparlaments zu Rechten von EU-Bürgern in Großbritannien 19:00 D: Podiumsdiskussion zu Deutschlands Wirtschaft zwischen Globalisierung und Protektionismus, Hannover US-Präsident Trump will mehr Nationalismus ("America first") und wirtschaftlichem Protektionismus. Welche Auswirkungen hätte es, wenn Präsident Trump seine Drohungen wahr machen würde? An der Podiumsdiskussion nimmt u.a. Niedersachens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) teil.

