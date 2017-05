Lieber Leser,

die Paion-Aktie kann sich weiterhin stabil halten. Wir haben bereits zuvor mehrmals argumentiert, dass die Erwartungen an Paion aktuell hoch sind, was aber aus unserer Sicht teilweise begründet erscheint. Somit sehen wir, abgesehen von stark negativen Ereignissen, einen weiterhin stabilen Kurs in der Paion-Aktie.

Einen starken Anstieg haben wir bisher jedoch ebenfalls ausgeschlossen, da die aktuell im Blick der Anleger und Investoren befindlichen Zulassungsschritte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...