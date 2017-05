Lieber Leser,

der Goldpreis schloss in der vergangenen Woche unverändert ab. Auf Wochenkerzenbasis notiert er jedoch erneut zwischen dem 200- und dem 100-Wochendurchschnitt und deutet damit die Fortsetzung der großen Konsolidierung an. Der Silberpreis brach unterhalb eine wichtige Trendlinie ein, schloss jedoch auf Wochenbasis wieder darüber. Die nächste relevante Unterstützungszone befindet sich zwischen 15,70-16 US-Dollar je Feinunze. Schauen wir in das Sentiment an den Terminmärkten. ...

