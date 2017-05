Liebe Leser,

Salzgitter hat am 15. Mai 2017 die Zahlen für das 1. Quartal des laufenden Jahres vorgelegt. Der Stahlkonzern "startete sehr erfreulich in das Geschäftsjahr 2017 und verzeichnete mit dem Resultat der ersten drei Monate das höchste Quartalsergebnis seit 2008", wie das MDAX-Unternehmen in der Pressemitteilung zur Veröffentlichung des Zwischenberichts schreibt. An dieser Stelle finden Sie die wichtigsten Kennzahlen.

Außenumsatz steigt um 25%

Beim Außenumsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...