Zum Wochenstart hat der DAX zugelegt: Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.807,04 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,29 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste standen mit einem Plus von mehr als drei Prozent die Papiere von RWE. Zuvor hatte der Energiekonzern seine Zahlen für das erste Quartal vorgestellt.

Zwar schrumpfte das operative Ergebnis (Ebitda) im ersten Quartal um 6,5 Prozent auf 2,13 Milliarden Euro - das war allerdings besser als von Analysten erwartet. Vom Dow kamen unterdessen positive Vorgaben. Am Nachmittag wurde der Index mit 20.977,78 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,39 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag stärker.

Ein Euro kostete 1,0979 US-Dollar (+0,42 Prozent). Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.233,56 US-Dollar gezahlt (+0,39 Prozent). Das entspricht einem Preis von 36,12 Euro pro Gramm.