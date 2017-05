Köln (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Marko Belser (39) verantwortet seit 1. Mai 2017 die Unternehmenskommunikation für die beiden deutschen Produktionsstandorte (Köln und Saarlouis) der Ford-Werke GmbH. Darüber hinaus ist er für die Themenkommunikation an lokale Medien zuständig.



Der gebürtige Stuttgarter studierte Politikwissenschaft, Germanistik und Philosophie an der Universität zu Köln und der Monash University Melbourne. Ab 2007 absolvierte er ein Redaktionsvolontariat bei den Stuttgarter Nachrichten. Im Anschluss war Marko Belser für die Stuttgarter Nachrichten als Online-Redakteur tätig, bevor er 2012 zur Audi AG in die Mitarbeiterkommunikation wechselte. Als Redakteur betreute er dort unter anderem den Geschäftsbereich Technische Entwicklung. Zu seinen thematischen Schwerpunkten zählten außerdem die Unternehmensstrategie und Corporate Social Responsibility. Marko Belser berichtet in seiner neuen Funktion an Beate Falk, Leiterin Unternehmenskommunikation der Ford-Werke GmbH.



Die Kontaktdaten von Marko Belser lauten: Telefon: +49 221 90-17520 E-Mail: mbelser@ford.com



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert.



Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.



OTS: Ford-Werke GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6955 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6955.rss2



Kontakt: Beate Falk Ford-Werke GmbH 0221/90-17507 bfalk3@ford.com