Die mit Abstand beliebteste Therme Österreichs feiert ihr 20-jähriges Bestehen.



Bad Blumau (ots) - "Wir bleiben jung, dynamisch und bieten Außergewöhnliches", so KR Robert Rogner, Gründer und Eigentümer des Rogner Bad Blumau.



Wenn Unmögliches möglich wird, Märchen lebendig werden und Lebensfreude erwacht, dann ist man angekommen, in der Welt Rogner Bad Blumau. 20 Jahre wurden gefeiert.



Zwtl.: Das Geburtstagswochenende



Der Wonnemonat Mai steht ganz im Zeichen des Jubiläumsjahres. Zahlreiche Programmpunkte wurden geboten. Am 13. Mai wurde das Geburtstagsfest mit vielen Highlights gefeiert. Auch wenn dieses, so wie jedes Jahr aufs Neue ein außergewöhnliches Fest darstellt, die Feier zu 20 Jahre Rogner Bad Blumau hat alles Bisherige übertroffen. Ein Highlight nach dem anderen. Es erfolgte der Startschuss für das lang ersehnte Wahrzeichen, das "Schneckenhaus", welcher mit einem riesigen Heißluftballon in Schneckenform und einem symbolischen Spatenstich durch Herrn KR Rogner zelebriert wurde.



"ROGNERS Arche Noah Raritätengarten" mit bis zu 200 seltenen Obstbäumen wurden feierlich eröffnet. Die Präsentation der Erweiterung der Bio-Kosmetiklinie mit Vulkania® Heilwasser war einer der Höhepunkte. Der neue 420m² große Ruheraum "HimmelReich", welcher in Kürze den Gästen noch mehr Qualität und Ruhe bieten wird, wurde erstmals öffentlich präsentiert. Dieser wird dann über exklusiv ausgestattete Logen, mit Ausblick auf die Vulkania® Badewelt, verfügen. Kulinarisch verwöhnt wurden die Gäste mit hausgemachten steirischen Tortillas und überbackenen Maischips aus dem neuen "ROGNERS Food Truck", sowie einem exklusiven Bio-Bier in der ersten Edition Rogner. Eine Gala mit Stammgästen, Partnern und langjährigen MitarbeiterInnen des Hauses, eine bewegende Ansprache von Gründer und Eigentümer KR Robert Rogner und ein fulminantes Feuerwerk waren der gebührende Abschluss für die Feierlichkeiten.



Zwtl.: Herr KR Robert Rogner spricht:



Vor 20 Jahren wurde Rogner Bad Blumau eröffnet, da war ich 56 Jahre alt. Jetzt bin ich 76 Jahre und kein bisschen müde und lege anlässlich der Geburtstagsfeier am 13. Mai 2017 den Grundstein für das eigentliche Wahrzeichen von Rogner Bad Blumau "das Schneckenhaus".



Wenn Udo Jürgens noch leben würde hätte ich, als Udo Jürgens Fan, ihn eingeladen, den Song "mit 66 Jahren, da fängt das Leben an" auf 76 Jahre zu ändern!



