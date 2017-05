Der neue französische Staatspräsident Emmanuel Macron ist am Montag zu seinem Antrittsbesuch in Deutschland von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin empfangen worden. Es ist Macrons erste Auslandsreise, seit er am Vortag offiziell ins Amt eingeführt worden war.

Seit Jahrzehnten ist es üblich, dass sich die Regierungschefs Deutschlands und Frankreichs nach ihren Amtsantritten gegenseitig als erstes besuchen, um die enge Verbundenheit der beiden Länder zu demonstrieren. Nach dem Empfang mit militärischen Ehren im Kanzleramt stand am Montagabend ein Gespräch mit der Kanzlerin auf dem Programm. Macron hatte in seiner Antrittsrede am Vortrag die Bedeutung der europäischen Einheit betont - Ärger mit Deutschland dürfte es mittelfristig aber trotzdem um die von ihm im Wahlkampf geforderten europäischen Schuldtitel geben, für die alle EU-Staaten gemeinschaftlich haften sollen. Solche Eurobonds werden von der Bundesregierung vehement abgelehnt.