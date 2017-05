PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Ruhiger Wochenstart an Europas Börsen: Der EuroStoxx 50 legte um 0,12 Prozent zu auf 3641,88 Punkte zu. Seit dem Zwischenerfolg des inzwischen zum französischen Präsidenten gewählten Emmanuel Macron im ersten Wahlgang im April war der europäische Leitindex um 6,5 Prozent nach oben gerannt. Bereits in der Vorwoche fehlte ihm auf dem höchsten Niveau seit Sommer 2015 jedoch frischer Schwung.

Der CAC-40-Index verbesserte sich am Montag in Paris um 0,22 Prozent auf 5417,40 Punkte. Für den FTSE 100 in London ging es um 0,26 Prozent auf 7454,37 Punkte nach oben. Favorisiert wurden von den Anlegern vor allem Rohstoffwerte und Energieaktien ./ag/stk

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145 EU0009658160

AXC0275 2017-05-15/18:07