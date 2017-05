ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat sich zum Wochenauftakt ohne einheitliche Tendenz gezeigt. Insgesamt zeigte der SMI mangels frischer Impulse eine Seitwärtsbewegung knapp unter dem Vorwochenschluss, womit er den großen europäischen Pendants ein wenig hinterherhinkte. Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 9.108 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursgewinner und 7 -verlierer gegenüber, unverändert schlossen 3 Aktien. Umgesetzt wurden 47,96 (Freitag: 74,64) Millionen Aktien.

Die Gewinnerliste wurde mit angeführt von Richemont. Der Kurs des Luxusgüterkonzerns erholte sich um 0,7 Prozent auf 82,20 Franken von seinem kräftigen Rücksetzer am Freitag. Da hatte der Markt enttäuscht auf den Quartalsausweis reagiert und die Aktie auf Talfahrt geschickt. Rückenwind kam nun von den Analysten der Deutschen Bank, die die Aktie weiter zum Kauf empfehlen und das Kursziel auf 87 Euro erhöht haben. Die Viertquartalsergebnisse von Richemont seien schwer einschätzbar, weil eine Reihe von Einmaleffekten angefallen sei sowie Aktienrückkäufe getätigt worden seien, so die Analysten. Die Erwartungen hätten zudem nach den jüngsten Korrekturen des Konsens hoch gelegen.

Am Ende im SMI rangierten UBS mit einem Minus von 1,2 Prozent. Hier belastete eine Aktienplatzierung. GIC Private Limited verkaufte in einem sogenannten beschleunigten Bookbuilding-Verfahren 93 Millionen Aktien, womit der Staatsfonds von Singapur teilweise bei den Schweizern wieder aussteigt. nachdem sich Singapur 2014 mit gut 7 Prozent an der UBS beteiligt hatte. Nach Abschluss der Transaktion wird GIC weniger als 3 Prozent der ausstehenden Aktien halten. Gemessen am aktuellen Aktienkurs hat der Verkauf ein Volumen von rund 1,4 Milliarden Euro.

Sika beendeten den ersten Tag als SMI-Mitglied gleich als Tagessieger mit einem Plus von 1,7 Prozent. Sie haben den Platz von Syngenta übernommen, die wegen der Übernahme durch Chemchina aus dem Index entnommen wurden.

