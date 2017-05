Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Party am deutschen Aktienmarkt hat zum Wochenstart für ein Rekordhoch im DAX gesorgt. Dies lag zum einen an der nun langsam auslaufenden Berichtssaison, die gezeigt hatte, dass die Gewinne der deutschen Unternehmen sprudeln. Ein weiterer Garant für die ausgelassene Stimmung unter den Anlegern war die Kontinuität, die sich in der Politik im Lande abzeichnet. "Bundeskanzlerin Angela Merkel befindet sich für die Bundestagswahl am 24. September in einer guten Ausgangsposition", hieß es nach der NRW-Wahl von Holger Schmieding, Chefvolkswirt bei Berenberg. Der DAX schloss 0,3 Prozent höher bei 12.807 Punkten.

Berichtssaison liefert das Fundament

Das Auftaktquartal ist bisher gut gelaufen. Am Morgen überzeugte der Stromerzeuger RWE, die Aktie schloss knapp 4 Prozent im Plus. Die Analysten von IR sehen den Versorger hinsichtlich 2017 auf Kurs. Salzgitter (plus 3,6 Prozent) hat von der Erholung auf dem Stahlmarkt profitiert und verbuchte in den ersten drei Monaten einen Gewinnsprung. Neben den handelspolitischen Schutzmaßnahmen der EU gegen Billigimporte aus Fernost nannte Salzgitter interne Restrukturierungsmaßnahmen als Grund für den Erfolg.

Recycling lohnt sich für Aurubis

Der Kupferproduzent Aurubis (plus 5,7 Prozent) hat im zweiten Geschäftsquartal deutlich mehr verdient und umgesetzt als erwartet und den Jahresausblick bestätigt. Das Wachstum wurde vor allem von guten Rohstoffmärkten, insbesondere im Recyclingbereich, getragen. Gesucht waren auch K+S, die um 4,6 Prozent zulegten. Der Düngemittelproduzent verhandelt eigenen Aussagen zufolge über den Einstieg eines Großaktionärs. Die Medien- und Internetgruppe Naspers investiert knapp 400 Millionen Euro in den Essenslieferanten Delivery Hero. Das ließ den Kurs von Rocket Internet, dem Großaktionär von Delivery Hero, um 3,8 Prozent zulegen.

Neben den Unternehmenszahlen lieferten die Analysten Impulse. Eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs ließ Infineon um 2,7 Prozent zulegen und damit auf den höchsten Kurs seit 15 Jahren. Nach Ansicht der Analysten unterschätzt der Markt das gute Wachstumsprofil des Halbleiterkonzerns. Nach positiven Kommentaren der Landesbank Baden-Württemberg und von HSBC legten Jenoptik um 3,8 Prozent zu. Ein von 50 auf 70 Euro erhöhtes Kursziel von HSBC für Drillisch schob den Kurs um 6 Prozent nach oben.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 87,1 (Vortag: 109,5) Millionen Aktien im Wert von rund 3,04 (Vortag: 3,89) Milliarden Euro. Es gab 16 Kursgewinner und 14 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.807,04 +0,29% +11,55% DAX-Future 12.799,00 +0,26% +11,83% XDAX 12.800,41 +0,15% +11,82% MDAX 25.053,61 +0,43% +12,91% TecDAX 2.226,19 +0,71% +22,88% SDAX 11.002,16 +0,47% +15,58% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,54% -39 ===

May 15, 2017 11:49 ET (15:49 GMT)

