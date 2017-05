Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat nach der zuletzt eindrücklichen Rekordjagd am Montag eine Verschnaufpause eingelegt. Der Leitindex SMI kletterte zwar im frühen Geschäft bis auf 9'134,35 Zähler auf einen neuen Jahreshöchststand, rutschte im Anschluss aber in die Verlustzone ab. Die Abgaben hielten sich jedoch in Grenzen, und so verteidigte der SMI die Marke von 9'100 Stellen.

Der Börse hätten nach den Avancen der Vorwoche die Treiber für Anschlusskäufe gefehlt, hiess es. Auf die grundsätzlich gute Stimmung schlugen durchzogene Wirtschaftsdaten aus China sowie die anhaltenden Spannungen in Nordkorea. Demgegenüber gab die Erholung an den Ölmärkten den Aktien etwas Halt. Und auch der überraschend klare Wahlsieg der CDU im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen werteten Experten positiv.

Der Swiss Market Index (SMI) verlor bis Börsenschluss 0,17% auf 9'108,25 Punkte, nachdem er während des Handels bis auf ein Tief von 9'079 Stellen abgerutscht war. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gab um 0,14% auf 1'440,14 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,11% auf 10'347,27 Punkte nach. Gewinner und Verlierer hielten sich im SLI in etwa die Waage.

Novartis (-0,6%) büssten einen kleinen Teil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...