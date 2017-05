New York - Die Aussicht auf eine Verlängerung der Förderbeschränkung durch die OPEC-Staaten hat die Ölpreise am Montag beflügelt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stieg bis zum späten Nachmittag um 1,41 US-Dollar auf 52,24 Dollar. Damit erholt sich der Brent-Preis weiter von seinen heftigen Rückschlägen in der ersten Mai-Woche, als er bis auf 46,64 Dollar gefallen war. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,36 Dollar auf 49,19 Dollar.

Auslöser für die deutliche Erholung der Ölpreise waren Aussagen der Energieminister von Russland und Saudi-Arabien vom frühen ...

