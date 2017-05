… einen Rohrbündel-Wärmeübertrager und einen WTP-Plattenwärmeübertrager. Im Technikum der BTS in Leverkusen wurden ein WTP-Plattenwärmeübertrager mit circa 10 m² und ein verfahrenstechnisch vergleichbares Rohrbündel in eine bestehende Kolonnen-Verdampfereinheit mit 0,6 m Durchmesser und einer Höhe von circa 2 m so eingebaut, dass es möglich war, die unterschiedlichen Kondensatoren wechselseitig zu betreiben. So konnten die Projektpartner die Leistungsdaten von Platten- und Rohrbündel-Kondensatoren auf direktem Weg vergleichen. Zugleich bot der Test die Gelegenheit, die in der Literatur und bei dem Spezialisten für Wärmeübertrager bereits erstellten Berechnungsmethoden zu bestätigen und neue verfahrenstechnische Modellrechnungen hinzuzufügen.

Haupteigenschaften des WTP-Systems

Beim WTP-System erfolgt die Kondensation zwischen den Platten, beim Rohrbündel in den Rohren. Im Test wurden in beiden Fällen Brüden und Kondensat im Gleichstrom und mit einer Übertragungsleistung von bis zu 320 kW von oben nach unten geführt. Die Wärmeübertragungsfläche wurde dabei längs überströmt. Bei dieser Stromführung erfolgt die Kondensation in der Regel bei niedrigen Drücken. Da das Kühlwasser unter hohem Druck stand, waren beim Rohrbündel-Wärmeübertrager dicke Böden erforderlich, um die Druckdifferenz zu kompensieren. Aus diesem Grund setzt sich verstärkt der WTP-Plattenwärmeübertrager als Kondensator durch. Die Aufweitung ...

