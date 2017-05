(neu: Schlusskurse)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngsten Quartalszahlen von RWE haben die Aktien des Versorgers am Montag mit einem kräftigen Kursgewinn an die Dax-Spitze gehievt. Zum Handelsende gewannen die Anteile 3,91 Prozent auf 16,205 Euro. Dies ist der höchste Stand seit Sommer 2016.

Ein Händler sprach von einem besser als erwartet ausgefallenen ersten Jahresviertel der Essener. Der deutsche Leitindex schloss derweil erstmals über der Marke von 12 800 Punkten, nachdem er im frühen Handel bei 12 832,29 Punkten einen neuen Rekord markiert hatte.

HOHE ABHÄNGIGKEIT VON INNOGY

RWE kämpft zwar weiter mit rückläufigen Erträgen aus seinem Geschäft mit der konventionellen Stromversorgung, aber dank der Ökostrom-Tochter Innogy konnte der Essener Energiekonzern dieses Defizit im ersten Jahresviertel zum Teil ausgleichen. Dies zeigt jedoch auch, wie stark RWE am Tropf seiner im vergangenen Jahr ausgegliederten und an die Börse gebrachten Tochter hängt.

Unter dem Strich hatte RWE dank eines verbesserten Finanzergebnisses deutlich mehr verdient. Die Innogy-Titel verloren im MDax jedoch 0,60 Prozent.

IM DAX SEIT JAHRESBEGINN AUF PLATZ ZWEI

Der Fokus am Markt liege nun auf dem Kapitalzufluss in den Jahren 2018 und 2019 und die Auswirkungen auf die Dividende, schrieb Analyst John Musk von RBC Capital in einer aktuellen Studie. Unter anderem dank höherer Strompreise und einer steigenden Ausschüttung der Ökostromtochter Innogy sieht der Experte für das Jahr 2019 die geschäftliche Wende bei RWE. Das vorgelegte aktuelle Zahlenwerk bezeichnete er als leicht positiv.

Seit Jahresbeginn liegen RWE-Anleger mit mehr als 37 Prozent im Plus. Damit sind die Aktien die zweitbesten im Dax nach denen der Lufthansa . Zuvor hatte die RWE-Papiere allerdings auch massiv unter den Folgen der Energiewende und des Atomausstiegs gelitten./ajx/das/hoskate/fbr/ag

ISIN DE0007037129 DE000A2AADD2

AXC0280 2017-05-15/18:34